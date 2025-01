Udine20.it - Psicologi in concerto a Lignano venerdì 22 agosto 2025

Leggi su Udine20.it

Contano più di 250 milioni di streams, 900 mila ascoltatori mensili su Spotify e hanno 1 milione di follower sui social network, sono conosciuti come gli, sono esponenti musicali della Generazione Z e voce dei “post millennials” con le loro canzoni, che sono diventate dei veri e propri inni generazionali.Classe 2001, glisono Drast (Marco De Cesare) e Lik Kaneki (Alessio Akira Aresu), ovvero il duo nato sul web grazie alla piattaforma alternativa Soundcloud e sfociato in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap, con i quali raccontano la complessità del mondo che li circonda con spontaneità, intelligenza compositiva e linguaggio contemporaneo, che li ha fatti diventare subito i beniamini più amati della loro generazione. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti si trovano ciclicamente a vivere, tra istituzioni assenti e genitori con cui è difficile trovare un dialogo, ponendo attenzione agli esordi sui traumi lasciati dalla pandemia come ansia sociale e solitudine.