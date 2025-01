Dilei.it - Programmazione TV, come cambia il palinsesto per la cerimonia d’insediamento di Trump

Leggi su Dilei.it

È arrivato il gran giorno di Donald, quello della sua (seconda)di insediamentoPresidente degli Stati Uniti d’America e per la nostra televisione vuol dire soltanto una cosa: cambio di. C’è molta curiosità intorno all’evento al quale presenzia anche la nostra Premier Giorgia Meloni e, com’è ovvio, saranno in molti a seguirne la diretta da Washington. Le possibilità non mancano, da quella “classica” in streaming all’immancabile diretta di Mentana su La7.Rai, salta La Vita in DirettaEccezionalmente in questo lunedì 20 gennaio 2025, salta la messa in onda de La Vita in Diretta di Alberto Matano, lasciando il posto alla live delladi insediamento di. A partire dalle 17.05, il TG1 segue la diretta con il giornalista Oliviero Bergamini, cosìRai News 24.