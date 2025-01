Lanazione.it - Prato, missione compiuta: tre punti nel sacco

2 Sammaurese 0(4-3-1-2): Fantoni; Preci, Conson, Galliani, Girgi (dall’88’ Videtta); Remedi (dal 77’ Diana), Mazza, Limberti; Cozzari (dall’88’ Azizi); Magazzù (dal 65’ Alessio Rossi), Pereira Lopes. All. Mariotti. Sammaurese (4-1-4-1): Pozzer; Masini (dall’88’ Misuraca), Morri, Scanagatta, Bolognesi (dal 77’ Merlonghi); Manuzzi; Bonandi, Nisi (dal 77’ Beconcini), Maltoni (dall’88’ Forte), Deshkaj (dall’88’ Magrini); Gallo. All. Protti. Arbitro: Giovanni Di Palma di Cassino. Marcatori: Al 72’ Cozzari, all’86’ autogol Scanagatta. Note: 300 spettatori circa. Ammoniti Mariotti, Masini, Galliani. Recupero 3’ pt, 5’ st. Non sbaglia il. I lanieri tornano al successo dopo due ko consecutivi: la Sammaurese si arrende 2-0 nel match valevole per la ventesima giornata del girone D di serie D.