Power Rangers | ecco la opening del nuovo anime Isekai

The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World (Sentai Redde B?kensha ni Naru) sta andando in onda con i suoi nuovi episodi nell’ambito del ricco palinsesto didell’inverno 2025 e la serie ispirata aie ai Super Sentai ha mostrato sia la sua, sia l’ending ispirate al genere Tokusatsu. L’adattamentotelevisivo di The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World di Koyoshi Nakayoshi era una delle novità più attese della stagioneinvernale 2025 e il primo episodio ne ha dimostrato il motivo, gettando un Red Ranger in un mondo fantastico governato dalla magia. E da lì le cose sono esplose a un livello completamente.The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World ha fatto un debutto esplosivo quest’inverno per mostrare che tipo di nuova visione selvaggia del mondo degliha da offrire, ma il secondo episodio della nuova serie ha finalmente introdotto le sue nuove sequenze di apertura e di chiusura.