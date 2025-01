Postazioni telelaser mobili nel Lazio | queste quelle dal 20 al 26 Gennaio

Leggi su Dayitalianews.com

Continuano i controlli mirati della Polizia Stradale per contrastare l’eccesso di velocità sulle strade del, tra cui la SS148 Pontina, una delle arterie più trafficate della regione. L’obiettivo rimane quello di prevenire incidenti e salvare vite, in un inizio d’anno segnato da numerosi incidenti stradali.Un inizio d’anno difficile sulle strade delLe strade delsono state teatro di tragici incidenti nelle ultime settimane. Tra i più gravi, la morte di una donna di 69 anni investita da un’auto in via Andriulli a Roma, e quella di un uomo di 34 anni travolto sulla via Salaria. Un’altra vittima, un 50enne, è stata falciata in via dei Romagnoli, mentre ad Artena un motociclista di 34 anni, Emanuele Talone, ha perso la vita in un incidente lo scorso fine settimana.La tecnologia contro le stragi stradali: autovelox ePer arginare il fenomeno, la Polizia Stradale utilizza il, un dispositivo tecnologico in grado di rilevare la velocità dei veicoli per diverse centinaia di metri.