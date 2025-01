Thesocialpost.it - Pioggie e alluvioni, ancora emergenza in Italia: scatta l’allarme in queste regioni

La perturbazione che ha interessato il nostro Paese la scorsa settimana ha perso forza, ma le conseguenze del maltempo si farannosentire, soprattutto nellemeridionali, a causa di un ciclone mediterraneo in arrivo sull’. Per domani, martedì 21 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per duedel Sud.In particolare, è prevista un’allerta gialla per il rischio idraulico e idrogeologico in alcune aree della Basilicata e della Sicilia. Inoltre, ci sarà un avviso di allerta per possibili temporali in diverse zone della Sicilia.In base alle previsioni meteorologiche e ai fenomeni attuali, il dipartimento della Protezione Civile ha stabilito per domani, 21 gennaio, un’allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico nei seguenti settori:Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:Basilicata: Basi-E2, Basi-E1Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole EolieOrdinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:Basilicata: Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-BSicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole EoliePrevisioni meteo per martedì 21 gennaio 2025: In arrivo temporali e piogge: ecco cosa aspettarsi per domani 21 gennaio.