Ilgiorno.it - Pesante ko di Varese in casa di Pistoia nello spareggio per la salvezza

Leggi su Ilgiorno.it

Netto, sorprendente,ko per la Pallacanestro. La squadra di Mandole gioca un secondo tempo orribile ridando vita ad una diretta concorrente per lareduce da nove sconfitte consecutive. Il dato della ripresa è sconcertante: 66 punti concessi, il tutto dopo aver chiuso il primo tempo avanti di 14. 38-24 il dato a rimbalzo, emblematico come le zero palle recuperate dalla difesa che concede anche un 60.8% da 2 e il 50% dall’arco. Certamente allarmante a questi livelli. Deludono tutti, con i soli Tyus e Librizzi (foto) in doppia cifra, Alviti che sparacchia dall’arco e Justin Gray ancora oggetto misterioso. Tanto che, credibilmente, al rientro di Keifer Sykes sarà il numero 5 ad uscire di scena donando a Mandole un leader palla in mano. I punti di vantaggio sul penultimo posto restano sei in attesa del posticipo di questa sera tra la Vanoli Cremona e la Virtus Bologna: numeri ancora rassicuranti, tuttavia il passo indietro è davvero inatteso e clamoroso, così come il rivedere certe mancanze difensive che hanno caratterizzato la prima parte del girone di andata.