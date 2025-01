Ilfattoquotidiano.it - Patrizio Donati, il veterinario trovato morto nel giardino di casa: “Ferite compatibili con i morsi dei suoi 5 alani”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Domenica 19 gennaio, a Cerro Maggiore, in provincia di Milano,molto conosciuto in città, è statosenza vita nel suo. A rinvenire il cadavere del professionista è stata la moglie, che ha subito dato l’allarme. La morte dell’uomo è stato un duro colpo per la cittadinanza, dove il 72enne era molto stimato. Il sospetto di chi è accorso neldi Cerro Maggiore è che ad aver uccisosiano stati icinque: sul corpo della vittima, infatti, sono state riscontrate profondesul collo e sulla testa, lesioni con tutta probabilità riconducibili aidi quel tipo di cane di grossa taglia. Il fatto, tuttavia, è avvenuto in assenza di testimoni, quindi al momento è impossibile avere una ricostruzione dettagliata sull’accaduto.