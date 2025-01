Ilgiorno.it - Patrizio Donati, il veterinario morto a Cerro Maggiore: nessuna autopsia. “Ucciso dai suoi cani mentre ne curava uno malato”

(Milano), 20 gennaio 2025 - Azzannato al cranio e ad un braccioera in giardino. Potrebbe essere questa la causa della morte di, 72 anni, notodel paese trovato senza vita nel giardino della sua abitazione, al civico 65 di via San Clemente a C erro, nel Milanese. La morte risalirebbe a poco prima delle 15, quando l'uomo è stato aggredito a morte da due deidodici. L'uomo era in giardino quando è stato aggreditostava curando un esemplare. Il corpo è stato trovato nel cortile che s’affaccia sui recinti, tutti aperti, dove riposano gli animali.trovatoin giardino con morsi al volto e alla gola, l’ipotesi:daiNonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, giunti sul posto in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica su indicazione dei familiari, ilè stato dichiaratoa causa dei gravi traumi riportati ed ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.