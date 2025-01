Zon.it - Parto mal gestito al Ruggi: 1 milione di euro ai familiari per danni permanenti alla neonata

Il tribunale di Salerno ha condannato l’Azienda ospedalierad’Aragona a risarcire con 1didi una bambina che ha subitoin seguito a unrisalente al 1999. La sentenza, emessa lo scorso dicembre, ha riconosciuto la responsabilità dei medici nelle gravi conseguenze riportate d, come riportato oggi in apertura dal quotidiano La Città e successivamente da salernonotizie.it.Il, definito “forzato” nonostante accertamenti che non evidenziavano criticità particolari, si concluse con una grave compromissione delle funzioni vitali della, che fu rianimata e trasferita in Terapia Intensivale. Successive analisi accertarono lesioni cerebrali irreversibili dovute ad asfissia intrapartum, causando tetraparesi spastica e un ritardo mentale medio-grave.