Ilrestodelcarlino.it - Pari tra Biagio Nazzaro e Marina. Sabbatini risponde a Severini

: Bottaluscio, Doria, Medici, Cardinali, Tamburini, Compagnucci, Rossini, Rragami (16’ st Gabrielloni), Ottaviani (16’ st Valeri), Carboni,(42’ st Serfilippi). Panchina: Cantarini, Fuoco, Rabini, Bachiocco, Serfilippi, Natalucci. All. Fenucci.: Sollitto, Burini, Droghini (19’ st Cucinella), Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Gagliardi (27’ st Massaccesi), Gregori, Pierandrei (47’ st Catalani T.),(39’ st Catalani A.), Ubertini (12’ st Ogiesoba). Panchina: Cominelli, Santarelli, Maiorano, Romanelli. All. Profili. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: 24’ pt, 41’ ptNote: espulso al 31’ st Rossetti per doppia ammonizione. Ammoniti Ubertini, Rragami, Rossetti, Doria, Rossini. Trafinisce senza vincitori né vinti.