Papa Francesco | In Italia l’età media è di 46 anni e non si fanno figli Si risolva con l’ingresso dei migranti

Ieri, 19 novembre, durante la trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio,ha affrontato diversi temi di attualità, soffermandosi in particolare sulla questione dei. In una conversazione durata quasi un’ora, il Pontefice ha sottolineato l’importanza di cambiare l’approccio verso i: “Quattro cose si devono fare con i: il migrante va assunto, accompagnato, promosso e integrato. Noi in Argentina abbiamo esperienza di integrazione, da noi tutti sono integrati. Se il migrante non è integrato è un problema“.Ha poi evidenziato come l’accoglienza possa essere una soluzione per il calo della natalità: “Inè di 46: non fa. Faccia entrare i. Questa è una cosa che va risolta”. Ilha lanciato un messaggio anche al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla vigilia del suo insediamento alla Casa Bianca, criticando l’annunciata espulsione degli immigrati irregolari: “Questo, se è vero, è una disgrazia perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio.