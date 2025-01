Lanazione.it - Pagano le merendine ma rubano gli alcolici in un supermercato: 18enne arrestato

Lucca, 20 gennaio 2025 – Arresto convalidato e immediato patteggiamento a Lucca - 2 anni con sospensione della pena -, per unimputato di rapina impropria in unnel quartiere San Concordio. Il fatto risale al 17 gennaio quando la Squadra Volanti della questura è andata alsu richiesta dei vigilantes che hanno notato tre soggetti nascondere due bottiglie di liquore in uno zaino. Gli stessi alle casse pagavano soltanto un pacco di. Gli addetti, pertanto, hanno fermato il ragazzo con lo zaino, mentre i complici sono scappati. Il ragazzo, nel tentativo di liberarsi, ha forzato la barriera, danneggiandola, colpendo con calci e gomitate il vigilante nel tentativo invano di divincolarsi. I poliziotti arrivati sul posto lo hanno bloccato,e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria