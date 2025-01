Feedpress.me - Padre uccide a fucilate il figlio 34enne al culmine di una lite nella Bassa Ossola

Leggi su Feedpress.me

E’ nel carcere di Verbania in attesa di essere sentito dai magistrati Edoardo Borghini, l’uomo di 63 anni chetarda serata di ieri ha ucciso con un colpo di fucile da caccia ilNicolò, 34 anni, al termine dell’ennesima. La vittima avrebbe avuto problemi con la droga e, secondo quanto appreso, non era nuovo a comportamenti violenti in famiglia. Ieri seravilletta dove.