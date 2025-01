Oceania 2 supera il miliardo di incasso globale

Leggi su Cinefilos.it

ildi2, originariamente concepito come una serie televisiva per lo streaming, è ufficialmente un successo da undi dollari al botteghino. Il sequel animato ha generato 445 milioni di dollari a livello nazionale e 567 milioni di dollari a livello internazionale, portando il suo totale complessivo a 1,009 miliardi di dollari a livellodopo otto weekend di uscita.2 è la terza uscita del 2024 della Disney a entrare nel club dei miliardi di dollari dopo Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine, concludendo un anno stellare per lo studio cinematografico. Nessuno dei suoi rivali ha messo in campo una singola uscita da 1di dollari nel 2024, sebbene Universal sia stata la più vicina con Cattivissimo Me 4 (969 milioni di dollari).