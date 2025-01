Ilrestodelcarlino.it - Nuovo focolaio di aviaria nel Veronese. È allarme: il Veneto diventa la regione più colpita d’Italia

Venezia, 20 gennaio 2025 -diin provincia di Verona, ilsupera la Lombardia nel primato dei casi. La scoperta è stata fatta all’interno di un allevamento di 800.000 galline ovaiole a Vigasio, nel Basso. Sale così a 24 il totale regionale dei casi, contro i 23 lombardi. La situazione delè pesante, dove finora sono stati accertati più della metà dei casi complessivi: è 53 il numero complessivo di focolai diin Italia, che hanno colpito anche Friuli-Venezia Giulia e l’Emilia-Romagna. Nel Bolognese è morto un gatto positivo all’: è la prima volta in Italia. L’: “Il virus si sta modificando” La situazione epidemiologica inVaccino in sperimentazione, come evitare il contagio dagli animali domestici? La parola all’infettivologo L’: “Il virus si sta modificando” “Il virus si sta modificando: circola in nuove aree come il Trevigiano con nuovi uccelli infetti che lo propagano”, mette in allerta Calogero Terregino dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie.