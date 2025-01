Lanazione.it - Novara amarissima per Il Bisonte. Da un’illusione alla delusione

IGOR3 ILFIRENZE 1 IGOR: Villani 1, Bosio 6, Bartolucci ne, De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 16, Ishikawa 24, Mims 14, Bonifacio ne, Aleksic 9, Mazzaro ne, Tolok (L2) ne, Squarcini 6. All. Bernardi. ILFIRENZE: Acciarri 2, Malual 20, Butigan 6, Leonardi (L1), Battistoni 1, Giacomello, Nervini 11, Baijens 12, Lapini (L) ne, Cagnin 5, Agrifoglio 1, Davyskiba 10. All. Bendandi. Arbitri: Papadopol – Salvati Parziali: 23-25, 25-22, 25-18, 27-25- IlFirenze resta a secco adopo aver disputato una delle migliori partite di questa stagione e torna a casa con l’amaro in bocca perché dopo aver vinto il primo set in rimonta e aver subito il sorpasso, nel quarto ha gettato al vento due set point mancando il tie-break che avrebbe meritato. Primo set punto a punto fino al 5 pari quando le padrone di casa prendono il largo.