Nota tattica di Inter-Empoli | Carlos Augusto alza il livello

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di.NELLE PIEGHE DELLA PARTITA – Inc’è stato un giocatore il cui contributo magari non è stato così evidente, ma in realtà è risultato preziosissimo nelle pieghe della partita. Nessuna giocata scintillante, ma tutte quelle che servivano per dare solidità e portare a casa il risultato. Parliamo della partita di.CONTRIBUTO AL GIOCO – Il coltellino svizzero di Inzaghi stavolta è partito come braccetto di sinistra, facendo riposare Bastoni. Ma il suo contributo come al solito ha finito per coprire tutta la fascia sinistra. Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:In totale i tocchi disono 101, terzo della partita, con 69 passaggi realizzati (su 81, 85% di realizzazione), quarto della partita, a conferma della sua importanza nella prima costruzione, anche se aqualitativo potrebbe dare ancora qualcosa di più.