Non solo Campania | Cecilia Sala in Iran interrogatori incappucciata e faccia al muro

Cecilia Sala, in Iran interrogatori incappucciata e faccia al muro

Tempo di lettura: 4 minutiTRUMP: FERMEREMO DECLINO USA E INVASIONE DEI MIGRANTIMUSK SUL PALCO. FRA POCHE ORE IL GIURAMENTO, ARRIVATA MELONIDonald Trump, accolto da un’ovazione sul palco della Capital One Arena, promette ai suoi sostenitori che metterà “fine al declino americano” e il ritorno dell’american dream. “Fermeremo l’invasione al confine”: subito dopo il giuramento, “agirò velocemente” per affrontare tutte le crisi con cui sono alle prese gli Stati Uniti. Mi impegno a mettere “fine alla guerra in Ucraina, a risolvere il caos in Medio Oriente ed evitare la terza guerra mondiale. Sui social Trump anticipa anche che lunedì annuncerà un “decreto esecutivo” per sospendere il divieto di TikTok. Sul palco anche Elon Musk. “La vittoria – ha detto – èl’inizio. Renderemo l’America più forte per i prossimi secoli”.