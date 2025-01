Tvplay.it - Non solo Cambiaso, altra cessione a sorpresa: sta andavo via dalla Juve!

Come confermato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, lantus potrebbe aprire concretamente alladi Douglas Luiz già nell’attuale sessione di calciomercato. Dopo il pressing del Manchester City per, occhio anche al potenziale addio del brasilianoGiochi aperti e occhio al possibile colpo di scena in vista delle prossime settimane. Dopo il primo sondaggio reale e concreto del Manchester City per, lo stesso club inglese starebbe valutando l’opportunità di irrompere con forte decisione anche su Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, poco utilizzato da Thiago Motta in questo inizio di stagione, potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta irrinunciabile. Lantus, dal canto suo, prenderà in considerazione solamente una proposta a titolo definitivo.