Iltempo.it - No a granite e borracce di neve, ecco perché mangiarla fa male

Milano, 18 gen. (Adnkronos Salute) -e zucchero,con sciroppo di menta o amarena,e limone,e caffè. Esempi di ricette in cui, navigando in Rete o scrollando i social, è possibile imbattersi per la gioia dei 'bambini di ogni età' eccitati dalle bianche precipitazioni con cui il nuovo anno si è aperto in diverse località d'Italia. Attenzione, però: mangiare lapuò faralla salute, spiega 'Dottore, ma è vero che.?', il portale anti-fake news della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Se qualche fiocco assaporato sui monti può essere ammesso, usare laper riempireo addirittura in cucina per sorbetti onon è una buona idea, avvertono gli esperti mentre domani, 19 gennaio, è in calendario lo Snow World Day 2025.