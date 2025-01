Thesocialpost.it - Nicolò ucciso dal padre mentre inseguiva la madre: orrore in Italia, la ricostruzione choc

Una violenta discussione domestica tra genitori e figlio, originata da motivi banali, si è trasformata in un’aggressione fisica da parte del giovane, culminando tragicamente con ilche ha sparato al figlio. Questo è il quadro dell’omicidio diBorghini, un 34ennedalEdoardo con un colpo di fucile nella loro abitazione a Ornavasso, nel Verbano-Cusio-Ossola.Secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, nella serata di ieri si è verificato un nuovo litigio in famiglia dopo cheè tornato a casa da una serata trascorsa con gli amici. Il giovane si sarebbe infuriato per aver trovato il portone del garage chiuso. Da questo banale inconveniente sarebbe scaturito un acceso confronto con i genitori, che ha presto preso una piega violenta, sia verbalmente che fisicamente.