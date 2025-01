Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, Marchegiani lo elogia: «Contro il Milan è stato fondamentale per questo motivo. Anche se non finalizza…»

di RedazionentusNews24l’esterno bianconero dopo la prestazioneil: le dichiarazioniLucaha parlato a Sky Sport per analizzare la prova dinella sfida vinta dallail. PAROLE – «Dopo l’Atalanta pensavo che più di così non si potesse chiedere ai giocatori della, avevano dato tutto.ilc’èqualcosa in piùdal punto di vista della proposta.perché ha spesso recuperato palla e per certe cose è utilissimose non è un finalizzatore».Leggi suntusnews24.com