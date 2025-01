Oasport.it - NFL 2025, i Championships saranno Chiefs-Bills e Eagles-Commanders

Si è concluso il Divisional Round dei play-offs NFL 2024-e, come tradizione, le emozioni non sono certo mancate. Ora sappiamo qualii dueche si giocheranno domenica e che eleggeranno le due squadre che voleranno a New Orleans per il Super Bowl.Nella AFC la super-sfida sarà quella più attesa, ovvero tra i Kansas Cityed i Buffalo. Patrick Mahomes e compagni hanno superato 23-14 gli Houston Texans al termine di un match non brillante, con diverse chiamate arbitrali che hanno fatto infuriare gli ospiti. Ad ogni modo il QB deie il TE Travis Kelce hanno dettato legge e non hanno dato scampo ai texani. Per Mahomes 7-0 nel Divisional RoundHa fatto molta più fatica Buffalo, invece, per piegare i Baltimore Ravens. Era annunciata come partita del weekend e così è stata.