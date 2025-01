Ilnapolista.it - Neymar ha nobilitato il calcio brasiliano, ma resterà un rimpianto: con il suo talento avrebbe potuto ottenere di più

non sarà più un calciatore dell’Al Hilal, ma è ancora ignoto il suo prossimo club. La possibilità più concreta è che ritorni al Santos, lì dove si fece ammirare da tutti e da dove arrivò per conquistare ileuropeo.hail, ma rimarrà unQuesta potrebbe essere l’ultima tappa di una carriera costernata dagli infortuni. The Athletic scrive:Un futuro incerto per. Jorge Jesus ha confermato che l’attaccante non sarà disponibile per la seconda metà della stagione della Saudi Pro League. Non è chiaro cosa accadrà dopo.compie 33 anni a febbraio. Il suo record di infortuni lo ha portato a totalizzare di recente 733 minuti in campo in 23 mesi. Un ritorno nelè possibile. I più critici sostengono che la fine della sua carriera sia già arrivata.