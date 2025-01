Nettuno gioca 150 euro al Lotto e vince oltre 62mila euro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 gennaio 2025 – L’estrazione deldi sabato 18 gennaio ha regalato una vincita da capogiro a, un fortunatotore – riporta Agimeg – con unata da appena 1,50, si è portato a casa 62.375. Il fortunato vincitore è riuscito a centrare 6 ambi, 4 terni e una quaterna secca sulla ruota di Venezia,ndo i numeri 2-4-18-25.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.