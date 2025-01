Ilrestodelcarlino.it - Netto passo indietro. Alfieri sbaglia il rigore

RECANATESE 0 L’AQUILA 2 RECANATESE (3-4-1-2): Mascolo; E.Ferrante, Cusumano, Marchegiani (20’st Gomez); D.Ferrante,(43’st Valleja), Raparo, Mordini; Canonici; Spagna, Pierfederici (20’st Masi) All. Bilò. A disp.: Del Bello, Magini, Pesaresi, Bruzzechesse, Ghergo L’AQUILA (4-3-3): Michielin; Gueli, Brunetti, AlessandrettI (13’st Scogmaiglio), Di Santo; Del Pinto (34’st Zuccherato), Barberini, Misuraca (31’st Maglione); Banegas, Belloni (41’st Persano), Sereni (26’st Giampaolo) All. De Feudis. A disp. Pasqua, Tropea, Savor, Russo Arbitro: Guitaldi di Rimini Reti: 37’pt Banegas, 5’st Belloni Note: Angoli 4-5, Recupero 0’+6’, Spettatori circa 500, ammoniti Canonici, Scognamiglio. Espulso al 16’st Raparo per somma di ammonizioni Contro il L’Aquila che non becca un gol da tempo immemorabile, non desiste nell’inseguimento della capolista e soprattutto dispone di un organico di altissimo spessore, sarebbe occorsa una prestazione al limite della perfezione e soprattutto con il classico sangue agli occhi.