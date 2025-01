Lopinionista.it - “Nella mente di Narciso”, i nuovi episodi su RaiPlay

Leggi su Lopinionista.it

Dal 22 gennaio in esclusiva sudella docuserie di successo che ha raggiunto il milione di visualizzazioniIl delitto di Temù, piccolo e tranquillo paesino della Lombardia e il caso Tramontano-Impagnatiello, sono i fatti di cronaca nera affrontati neidi “di”, la docuserie di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, dal 22 gennaio in esclusiva su, condotta da Roberta Bruzzone e che ha raggiunto un milione di visualizzazioni. La criminologa e psicologa forense, indagapersonalità degli assassini definendo il profilo del narcisista maligno e propone un intenso viaggiodel killer partendo da efferati delitti.Puntata dopo puntata Bruzzone, supportata da una griglia che raccoglie tutte le caratteristiche specifiche di una personalità distorta di matrice narcisistica, entradegli assassini al centro delle vicende raccontate, dimostrando come siano affetti da disturbi specifici evidenziando tutte le ripercussioni devastanti sulle loro vittime.