Napoli Taglialatela | Lavoro eccezionale di Conte

Pino, ex portiere del, è intervenuto a Radio Punto Zero nel corso diMagazine Live. L’amato ex partenopeo ha parlato della prestazione degli azzurri a Bergamo.: “Il tecnico ha motivato tutti”Così l’ex portiere: “Contro l’Atalanta si vedeva grande convinzione da parte delsta facendo une un capo. Sto vivendo le partite con un trasporto che mi mancava da tempo, il tecnico ha motivato tutti e ha rigenerato calciatori che sembravano aver finito il loro ciclo. Non è da tutti ciò che sta facendo, perchè prendere una squadra dal decimo posto e portarla in vetta alla classifica è pazzesco. L’allenatore fa bene a rimanere con i piedi per terra, ma ha plasmato la squadra azzurra a sua immagine e somiglianza.