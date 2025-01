Serieanews.com - Napoli, retroscena Kvaratskhelia: sono 90 i milioni guadagnati dalla sua cessione

Leggi su Serieanews.com

Certe storie di calcio sembrano scritte apposta per far discutere. E quella che ha portato Kvichadalal Paris Saint Germain è una di questeI tifosi delnon hanno preso bene ladi. Intanto “entrano” 90(foto: Ansa – LaPresse) – serieanews.comKvichaal Paris Saint Germain. Che shock! Uno di quei trasferimenti che non ti aspetti, soprattutto a gennaio, quando il calciomercato invernale è di solito il terreno per operazioni minori o correzioni in corsa. Stavolta, però, il copione è stato stravolto: una cifra monstre, un giocatore chiave, un addio in piena stagione e, come sempre, qualcheche aggiunge pepe alla vicenda.L’offerta del PSG era di quelle che non si posrifiutare: 70di euro, più bonus fino a 75.