Terzotemponapoli.com - Napoli, il dopo Kvara: parla Stramaccioni. E Danilo…

Il mercato del: ne hato (anche) Andreaa Dazn, nel corso della trasmissione ‘Serie A Show’. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sostituiretskhelia a livello di cilindrata e di valore del giocatore per me è difficilissimo in generale. Immaginiamoci a gennaio, in un mercato dove devi avere la fortuna di trovare anche le giuste combinazioni. Però c’è un tema: ilgioca il 4-3-3, ha due esterni, ha necessità di prendere. Perchè sicuramente Ngonge è un esterno ma ha giocato pochissimo, quindi non rientra nelle rotazioni ideali del mister, secondo me c’è bisogno di un altro giocatore proprio per affrontare la stagione. E’ ovvio che il mister cerchi di alzare l’asticella”.come vedrebbe Garnacho al?Di Garnacho se neva quando è arrivato Amorim.