Puntomagazine.it - Napoli, controlli della Polizia Chiaia: sorpresi con droga. Un arresto e tre denunce

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacentiGli agenti del Commissariato di San Ferdinando, con il supporto di un’unità cinofila antidell’Ufficio Prevenzione Generale e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno tratto inun 46enne napoletano con precedenti di, anche specifici. Hanno denunciato inoltre tre soggetti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A diffondere la notizia una comunicazioneQuestura di.Nello specifico, i poliziotti, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione del 46enne dove hanno rinvenuto, in un doppiofondo “segreto” ricavato ad hoc in un mobile d’arredo, 13 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,5 kg, un bilancino di precisione e 130 euro suddivisi in banconote di vario taglio.