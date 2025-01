Mourinho si butta sul vino | nome costo e provenienza del suo rosso delle colline portoghesi

Leggi su Open.online

Joséha presentato il suo nuovo progetto, unportoghese che porta neldell’etichetta il sopranpiù noto dell’allenatore portoghese. Si chiamerà The Special One, come disse di sé il ct 61enne quando sedeva sulla panchina del Chelsea ormai 20 anni fa., dopo il ritorno in Italia sulla panchina della Roma, è ora in Turchia ad allenare il Fenerbahce. Sulla scia di tanti ex calciatori, allenatori e personaggi del mondo del calcio, anche Mou ora sinel settore vitivinicolo come produttore. Prima di lui, hanno investito in questo ambito anche Leo Messi, Andrés Iniesta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi, Vincent Candela, Hernanes, Edinson Cavani, Alberto Malesani, Luciano Spalletti. Tutti dopo il precursore Niels Liedholm.Quanto costa una bottiglia diThe Special One diLa sua bottiglia, con etichetta tutta nera, è già in vendita sul sito dedicato ed è disponibile per il pre-ordine.