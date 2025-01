Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, presentata la nuova Ducati di Bagnaia e Marquez. “Vogliamo vincere il mondiale piloti e quello costruttori”

“Il nostro miglior momento: partendo con questa squadra si punta al massimo. Non possiamo nasconderci,partono con lo stesso obiettivo. L’anno scorso inabbiamo vinto 19 gare su 20, ma siamo in una situazione positiva anche sotto il punto di vista del prodotto”. Con queste parole dell’amministratore delegato dellaCorse Claudio Domenicali, rilasciate a Sky Sport, si è aperta la presentazione dellastagione della rossa di Borgo Panigale.“Il motore sarà leggermente rivisto, così come sviluppo di telaio e forcellone. Abbiamo una aerodinamica diversa, per cui di cose da provare ne abbiamo tante. L’importante è essere rigorosi nella selezione del materiale – ha detto il direttore generale diCorse Gigi Dall’Igna – Avereche la pensano allo stesso modo è più facile per lo sviluppo.