Lanazione.it - Morto il partigiano Bigini, memoria storica di Massa e grande uomo di pace

Leggi su Lanazione.it

, 20 gennaio 2025 – L’Anpi dicon profondo cordoglio annuncia la scomparsa di Dino Oliviero(classe 1928), per anni presidente dell’associazione Anpi diLinea Gotica e attualmente suo presidente onorario. Olivieroera un personaggio di spicco, una figuradella sinistra massese,di, amministratore comunale e consigliere regionale, nonchédell’antifascismo e della lotta di Liberazione., benché giovanissimo, accompagnava il fratello Alceste nella lotta partigiana ed è stato testimone di fatti e avvenimenti che hanno ferito la nostra terra. Molti sono gli episodi e gli avvenimenti che sempre ci ricordava come monito per la difesa della libertà e della democrazia. Suo obiettivo principale è sempre stato la difesa della Costituzione e la sua divulgazione ai giovani insieme ai valori della Resistenza.