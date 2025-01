Mistermovie.it - Mister Movie | Le Prime Recensioni di The Monkey di Stephen King conquistano la critica

Leggi su Mistermovie.it

L’ultimo adattamento cinematografico di un’opera di, “The”, ha già fatto parlare di sé grazie allereazioni entusiastiche da parte della. Diretto da Oz Perkins, il film si basa sull’omonimo racconto dello scrittore e promette di regalare una miscela esplosiva di orrore e humor nero.Opinioni epositive per Theclass="wp-block-heading">La storia ruota attorno a una sinistra scimmia giocattolo, maledetta e responsabile di una serie di mortiiose. Al centro della vicenda si trovano due fratelli gemelli impegnati in una disperata lotta per liberarsi dell’oggetto maledetto. Perkins, già noto per il suo stile distintivo, porta in scena un film che unisce terrore e intrattenimento, affermandosi come una delle voci più audaci del genere horror.