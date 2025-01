Mistermovie.it - Mister Movie | Cosa guardare stasera in TV, 20 gennaio 2025? La guida completa

Ecco una panoramica dei programmi principali da non perdere questa sera sulle reti in chiaro e su piattaforme selezionate. Segui la nostratv aggiornata tutti i giorni.in TV 20RAI 1 HD 21:30 – 23:55Il Conte di Montecristo: Ep. 3-4 (Prima TV)La fiction francese del 2024, diretta da Bille August, continua con gli episodi inediti. Sam Claflin interpreta Edmond Dantès, impegnato nella sua epica vendetta. Dopo aver subito un’ingiusta condanna e anni di prigionia, Edmond assume l’identità del conte di Montecristo per vendicarsi di chi lo ha tradito.CANALE 5 HD 21:20 – 01:55Grande FratelloAppuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Le storie, i segreti e le dinamiche dei concorrenti continuano a intrattenere il pubblico.ITALIA 1 HD 21:20 – 23:50Avengers: Age of UltronIl blockbuster Marvel diretto da Joss Whedon.