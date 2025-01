Mistermovie.it - Mister Movie | Chris Columbus elogia la serie TV di Harry Potter e suggerisce Cillian Murphy come Voldemort

L’attesa per laTV di, prodotta da HBO Max, continua a crescere, e il regista dei primi due film della saga,, ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto. Annunciata nel 2023, lapromette un adattamento più fedele ai libri di J.K. Rowling, con ogni stagione dedicata a uno dei sette romanzi. Prevista per il 2026, lasegnerà il 25° anniversario dell’uscita del primo film,e la Pietra Filosofale.Le dichiarazioni disullaTV diclass="wp-block-heading">In una recente intervista con Entertainment Weekly,ha espresso il suo sostegno al progetto, definendolo “un’idea spettacolare”. Secondo il regista, uno dei limiti maggiori dei film era il tempo, che impediva di includere molti dettagli presenti nei libri.