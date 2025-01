Gamerbrain.net - Microsoft brevetta l’IA per generare storie nei videogiochi

Che piaccia o meno, ci troviamo in un’epoca in cuila fa da padrone, sono molti coloro che si affidano all’intelligenza artificiale percontenuti, che siano testi, musica, video o foto, e c’è chi addirittura la utilizza per sviluppare esperienze, come nel caso di, che ha depositato un brevetto interessante, il quale descrive l’uso delper la generazione didinamiche neirivoluziona il Gaming conNello specifico, il brevetto descrive di comesia in grado dicontenuti narrativi che siano in grado di mutare nel tempo, in base a degli input specifici, rendendo ledei giochi sempre dinamiche e innovative. Nel documento è possibile leggere l’applicazione di tale tecnologia ad un sandbox come Minecraft. In questo caso i giocatori potrebbero avvalersi di contenuti generati in tempo reale, nuove regole di gioco e così via dicendo.