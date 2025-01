Linkiesta.it - Meloni va al gran ballo nazionalista di Trump, e si mette contro i popolari europei

La storia si è messa a correre verso una nuova destra a guidaiana. Tutte le sfumature della destra europea più radicale si sono messe in fila alla cerimonia di incoronazione dell’imperatore americano, gomito a gomito con i convertiti tech miliardari della Silicon Valley. A proposito della presunta lotta del popolol’élite. Un inganno politico e culturale.A Washington non ci sono i massimi rappresentanti delle istituzioni europee Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Roberta Metsola (non invitati). Non ci sono idi Manfred Weber, il premier polacco Donald Tusk, il prossimo Cancelliere tedesco Friedrich Merz, che tra poche settimane nelle urne dovrà alzare un muro nei confronti dei neonazisti di Alternative für Deutschland, in primissima fila al giuramento del Campidoglio.