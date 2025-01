Lettera43.it - Meloni alla corte di Trump, l’ubiquo Massolo e le altre pillole del giorno

Leggi su Lettera43.it

Giorgiaè atterrata a Washington per partecipare, unica leader europea,cerimonia di insediamento di Donal. La presidente del Consiglio ha così sorpassato allegramente Matteo Salvini che è rimasto in Italia per – fanno sapere ufficialmente dLega – occuparsi dei presunti sabotaggi alle ferrovie. Il Carroccio sarà però rappresentato dal capodelegazione in Ue Paolo Borchia insieme con un gruppo di Patrioti europei, tra cui l’ex premier polacco Mateusz Morawiecki, il capo della destra romena George Simon e Marion Marechal. Negli States sono arrivati per FdI anche il vicepresidente esecutivo di Ecr, Carlo Fidanza, il segretario generale Antonio Giordano e ilianissimo Andrea Di Giuseppe, deputato eletto nella ripartizione America settentrionale e centrale.Capitol One Arena siederà anche uno sparuto gruppo di Forza Italia.