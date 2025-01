Lettera43.it - Melania Trump lancia la sua criptovaluta e il Bitcoin segna un nuovo record

Leggi su Lettera43.it

Alla vigilia dell’insediamento del marito Donald come 47esimo presidente degli Stati Uniti,ha annunciato sui propri canali social la sua. Denominato $, si tratta di un meme coin, ossia monete virtuali ispirate – come dice il nome stesso – da meme virali sul web o comunque da tendenze molto diffuse e nate con intento umoristico. Tracciata sulla blockchain di Solana, come spiega una nota sul sito ufficiale «non è pensata per essere oggetto di un’opportunità di investimento o di un titolo». Poche ore prima, il presidente eletto avevato la sua $con un post sulla piattaforma Truth accompagnato dal grido “Fight! Fight! Fight!”. «Il miomeme ufficiale è online», ha scritto il tycoon. «È tempo di celebrare quello che rappresentiamo: la vittoria».