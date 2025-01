Quotidiano.net - Melania Trump, il look scelto per il giuramento: svolta chic e di rigore

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 gennaio 2025 – Elegante e misteriosa, lo sguardo come nascosto sotto la falda del cappello, lo chignon che raccoglie i capelli e la luce degli orecchini di brillanti, le belle gambe sulle decolletè, le mani dentro ai guanti neri, il completo cappotto e gonna blu navy rigoroso con la camicia avorio che le incornicia il collo e la protegge dal freddo. Viso di porcellana e labbra con rossetto rosa chiaro, madreperlato. E’ unatutta nuova quella che ha catalizzato l’attenzione dei media per l’insediamento del marito Donaldcome 47° Presidente degli Stati Uniti a Washington. Non più delicata come per l’insediamento del 2017 in celeste pastello ma piùe severa, meno bambolina bella, con quelche si confà a una first lady e poi al secondo mandato anche lei.