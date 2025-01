Ilfattoquotidiano.it - “Maranza di tutto il mondo, unitevi!”, la giornalista Rossella Ivone cacciata dalla presentazione del libro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Cacciati perché non graditi”. In un servizio andato in onda su TGcom24, laha mostrato che alladeldiil! (DeriveApprodi) tenutasi venerdì 17 gennaio in un circolo di Monza in viale Libertà, i giornalisti non fossero affatto graditi. All’entrata alcuni membri del circolo hanno invitato laad entrare ma a titolo personale e senza telecamera, mentre più avanti all’interno altri membri hanno spiegato che “non vogliono la mediazione dei giornalisti a queste presentazioni”.Il circolo in questione, Foa-Boccaccio, come spiega l’autrice del servizio, “è stato fondato da Ilaria Salis nel 2003”. Nel servizio con la classica telecamera accesa ma puntata a terra si sentono persone del collettivo che ha organizzato la serata mentre intimano alladi “levarsi di torno”.