Lanazione.it - Lunigiana Pontremolese dominante. Per la Larcianese giornata no

L.: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia (42’ st Aliboni), Filippi, Vannucci, Gazzoli, Grasselli, Ceciarini, Baudi (1’ st Mengali), Mancini (42’ st Lisi). A disp.: Santini, Scaldarella, Pezzoni, Tebogo, Haxhiu. All. Verdi.: Cirillo, Porciani, Lo Russo, Marianelli, Tafi, Vallesi, Iannello (13’ st Antonelli), Salerno (35’ Ferraro), Ndiaye (13’ st Mori), Sarti (34’ st Romani), Ba (34’ st Tersigni). A disp. Cannizzaro, Capetta, Maarouf, Seghi. All. Cerasa. Arbitro: Biagini di Lucca. Marcatori: 3’ Ceciarini, 14’ e 35’ st Filippi, 37’ Gazzoli, 43’ st Mori (rig.). Lasubisce un’inaspettata e una pesante sconfitta sul campo della. La squadra viola non è mai stata in partita. Alle fine del primo tempo era già in svantaggio i tre reti a zero a zero.