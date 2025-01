L' Ue autorizza l' uso di farina di larve

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.45 La Commissione Ue hato all' immissione in commercio della polvere diintere di Tenebrio molitor (larva gialla della), trattata con raggi UV. Per ora solo una società francese èta a immetterla sul mercato. La polvere è inserita tra i "nuovi alimenti" (novel food) dell'Ue. Sono definiti da Bruxelles cibi non consumati "in modo rilevante" prima del maggio 1997 .E comprendono nuovi alimenti, alimenti da nuove fonti e nuove sostanze utilizzate nei prodotti alimentari.