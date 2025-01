Linkiesta.it - Lorenzo Infantino, maestro di un liberalismo poco italiano, ma molto einaudiano

Leggi su Linkiesta.it

Sabato è morto improvvisamente a Roma il Professor. Aveva compiuto da pochi giorni settantasette anni. Laureatosi in Economia a Siena, si era specializzato in sociologia alla Luiss di Roma, dove ha poi svolto l’intera carriera accademica, lavorando con Dario Antiseri – con cui ha scritto e curato diverse pubblicazioni – alla costituzione del Centro di Metodologia delle Scienze Sociali.È stato per parecchi decenni uno degli interpreti più acuti e prestigiosi di unaffrancato dall’ipoteca storicista crociana, che ha dominato in Italia sul piano politico e culturale per buona parte del XX secolo e ricongiunto alle sue antiche radici anglosassoni (David Hume e Adam Smith) e ai successivi sviluppi della scuola austriaca (Carl Menger, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek).