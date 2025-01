Ilrestodelcarlino.it - L’OR allunga in vetta alla A2 Piccioni a Schio blinda la porta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Acuto delReggio Emilia (27) nella 1ª di ritorno di A2. La formazione granata passa 4-2 acontro l’Altovicentino (10) esulle rivali per la lotta al primo posto: il kappao dell’MGM a Isola d’Asti permette a Valtin Halitjaha e compagni dire a +5 sui lombardi, scavalcati al secondo posto dal Cornedo, che dista 4 punti d, priva di Edinho e Mazzariol, va sotto in avvio ma chiude sul 2-1 il primo tempo grazie a Ruggiero e Homsi; lo stesso Ruggiero e Fation Halitjaha firmano un poker nella ripresa, poi(nella foto) chiude la saracinesca eil risultato. Due le curiosità: il 2009 Iissa diventa il più giovane debuttante nella storia del club reggiano a 16 anni non ancora compiuti, mentre tra i 12 si è rivisto Caffarri, reduce da due gravi infortuni al ginocchio.