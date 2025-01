Secoloditalia.it - «L’Italia è tornata»: Fidanza da Washington rivendica il ruolo di Meloni. E punge la sinistra

«Il dato vero oggi è che la credibilità di Giorgiae la stabilità del nostro governo danno al mondo un messaggio forte e chiaro:». A dirlo è il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo, che in queste ore si trova aper la cerimonia di insediamento di Donald Trump, parlando delche il premier ha saputo dare al Paese a livello internazionale.è stato di recente nominato vicepresidente di Ecr, insieme alla francese Marion Maréchal e al rumeno George Simion, anche loro nella Capitale Usa, così come il segretario generale dei Conservatori europei e deputato di FdI, Antonio Giordano.con: «»«Coltivare un rapporto privilegiato con la nuova amministrazione Usa, fondato sulla sintonia politica e personale ma anche su interessi geopolitici convergenti, a partire dal rinnovato protagonismo italiano in Africa e Mediterraneo» è, ha spiegato ancorain un’intervista al Tempo, il significato politico della presenza della premier, unica leader europea, alla cerimonia.