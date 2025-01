Quotidiano.net - L’Iran condanna a morte la sua star del rap per insulti a Maometto: chi è il “blasfemo” Amir Tataloo

Teheran, 20 gennaio 2025 –to aper blasfemia il cantante e rapper iraniano. all’anagrafeHossein Maghsoudloo. Lo scrive il quotidiano riformista Etemad, spiegando che "la Corte suprema ha accettato l'obiezione del procuratore" in aggiunta alla precedentea cinque anni di carcere per reati, tra cui la blasfemia. ''L'imputato è statoto ain appello per aver insultato il profeta”, prosegue il giornale, specificando però che la sentenza non è definitiva e può essere impugnata. Chi èIl 37enne cantante e cantautore, noto per mettere insieme rap, pop e R&B, è stato uno dei pionieri della musica in Iran, dove ha iniziato la sua carriera nei primi anni 2000. Nel 2017tenne un incontro televisivo con il presidente ultraconservatore iraniano Ebrahim Raisi, morto il 19 maggio dello scorso anno in un incidente in elicottero.